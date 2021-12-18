Son dakika spor haberi: Karagümrük'te Volkan Demirel detayı! Süleyman Hurma...

Süper Lig takımlarından Karagümrük'te Farioli ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak Volkan Demirel ile anlaşmya varıldı. Kulüp başkanı Süleyman Hurma'nın daha önce de birçok isme ilk kez teknik direktörlük şansı vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Vavacars Fatih Karagümrük, önceki gün yollarını resmen ayırdığı teknik sorumlu Francesco Farioli'nin yerine, Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel'i getirdi. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel, kırmızı siyahlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın başında ilk antrenmanına dün çıkan Demirel'in yardımcılıklarını Ekrem Ekşioğlu ile Gökhan Kağıtçıoğlu yapacak. 40 yaşındaki Demirel, Karagümrük'ün başındaki ilk sınavını pazar günü Göztepe deplasmanında verecek.

Vavacars Karagümrük'ün daha önceki üç teknik direktörünün de UEFA Pro lisansı bulunmuyordu. Volkan Demirel'in selefi İtalyan Francesco Farioli ve Şenol Can, 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışmıştı.