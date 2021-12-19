19 Aralık 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Güzel bir başlangıç oldu!

Volkan Demirel: Güzel bir başlangıç oldu!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Volkan Demirel, Göztepe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında galip gelmenin kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. İşte Demirel'in sözleri... | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Göztepe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ve teknik direktörlük kariyerinde ilk maçında galip gelmenin kendisi adına iyi bir başlangıç olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlarla 2 gün çalışma fırsatımız oldu. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum ki pozisyonlardan sonra birlikteliğimizi gösterebildik. Güzel bir başlangıç oldu bizim adımıza, inşallah böyle devam eder" dedi.
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