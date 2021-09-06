Son dakika transfer haberi: Fatih Karagümrük Yann Karamoh'u kadrosuna kattığını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transfer bombalarını peş peşe patlatmaya devam ediyor. İstanbul ekibi, Inter ve Parma formaları da giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh'u kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Caner Erkin'i transfer ettiğini açıklayan İstanbul ekibi, bir bomba transfere daha imza attı. Kariyerinde Inter ve Parma formaları da giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh, resmen Fatih Karagümrük'e imza attı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;
"Parma'nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh Karagümrük'te."
"Caen altyapısında dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu genç yaşında Inter'e transfer oldu. Inter'de 17 maçta forma giydi. Inter'den Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralandı. Son olarak Parma forması giyen Karamoh çeşitli yaş gruplarında 26 kez Fransa Milli Takımı forması da giydi."
"İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Yann Karamoh'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."
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