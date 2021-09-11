11 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karagümrük Adana Demirspor’a fark attı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh'ın kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR;

14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0

36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
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