11 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ev sahibi takımın gollerini; 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR;
14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0
36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Fatih Karagümrük 4-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh'ın kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; 14 ve 21. dakikalarda Aleksandar Pesic, 58. dakikada Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR;
14. dakikada Lucas Biglia'nın derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içinde kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tunay Torun'un bekletmeden pasında Pesic meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0
36. dakikada Assombalonga'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası