Yeni Malatyaspor 3-4 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, iki kez iki farklı geriye düştüğü mücadelede Yeni Malatyaspor'u 4-3 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller Bertolacci (2) ve Pesic (2)'den gelirken, ev sahibi takımın gollerini Tetteh, Mustafa ve Mounir kaydetti.
Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Karagümrük, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan mücadelede konuk takım, iki kez iki farklı geriye düştüğü maçtan 4-3'lük gakibiyetle ayrılarak haftayı galibiyetle kapattı.
Ev sahibi takımın golleri 18. dakikada Benjamin Tetteh, 24. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 40. dakikada Mounir Chouiar'dan geldi. Karagümrük'e galibiyeti getiren goller 30 ve 88. dakikalarda Andrea Bertolacci ve 44 ve 76. dakikalarda Aleksandar Pesic'ten geldi.
Öte yandan Malatya ekibinde Jospin Nshimirimana, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karagümrük bu sonuçla puanını 10'a çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 6 puanla 11. sırada yer aldı.
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