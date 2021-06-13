13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Kerim Frei Fatih Karagümrük'te
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kerim Frei, ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.
Kerim Frei, Süper Lig'de ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.
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