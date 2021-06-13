13 Haziran 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberleri: Kerim Frei Fatih Karagümrük'te

Kerim Frei Fatih Karagümrük'te
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekiplerinden , orta saha oyuncusu 'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre , ikinci başkan ve sportif direktör 'ın da yer aldığı törenle sözleşmeye imza attı.

Kerim Frei, 'de ayrıca ve formaları da giymişti.

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