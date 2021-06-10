13 Haziran 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı!

Karagümrük'e deneyimli forvet!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

ekiplerinden Fatih Karagümrük, 'i kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de oynayan 29 yaşındaki , Sırbistan Milli Takımı'nda farklı yaş gruplarında görev aldı. tecrübesi de bulunan Pesic'in kariyerinde Sırbistan şampiyonluğu, Moldova şampiyonluğu ve İsrail Kupası bulunuyor. Pesic, 2017-18 sezonunda Kızılyıldız formasıyla 'ni 25 golle gol kralı olarak tamamlarken 17 de asist yaptı.

Kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv'de forma giyen deneyimli futbolcu, geçen sezon İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de 31 maçta oynadı, rakip ağlara 11 gol bıraktı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Aleksandar Pesic'e Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!" denildi.

Karagümrük ilk transferini gerçekleştirdi! haberin devamı

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