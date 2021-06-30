Karagümrüklü Ndao'ya Sevilla ve Sochaux talip oldu!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao'ya Avrupanın dev kulüpleri talip oldu. Senegalli yıldızı Sevilla'nın ilgisi sürerken, Sochaux ise resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Karagümrük'ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao, Avrupa ekiplerinin hedefinde. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 38 maçta forma giyen ve 11 gol atıp 9 asist yaparak 20 gole direkt etki eden 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performans sonrasında birçok Avrupa ekibinin transfer listesine girdi. İspanya ekiplerinden Sevilla ve Fransa Ligue 2'de bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Sochaux'nun transfer listesinde yer alan Ndao için, başta Belçika ekipleri olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de talebi bulunuyor. Karagümrük'e bu futbolcuyla görüşmek için talepte bulunan takımlar, Türkiye'de yetkilendirdiği menajerler üzerinden kulüple pazarlığa oturmak için bekliyor.
Kırmızı-siyahlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için gelecek olan teklifleri değerlendirmek isteyen Karagümrük, bu futbolcudan elde edeceği bonservis bedeliyle kadroya takviye yapmayı planlıyor.
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