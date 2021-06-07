07 Haziran 2021, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladı

Karagümrük ilk transferini gerçekleştirdi!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Spor Toto ekiplerinden Fatih , ilk transferini gerçekleştirdi. İstanbul temsilcisi bonservisi elinde olan 'nu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Spor Toto ekiplerinden Fatih , bu sezonki ilk transferini gerçekleştirdi ve stoper ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

24 yaşındaki futbolcu son olarak 'da forma giydi ve 21 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan o paylaşım:

"Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezonu Boluspor'da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük'te!

Burak Bekaroğlu, Türk Milli Takımı'nın farklı yaş gruplarında görev aldı.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı, Burak Bekaroğlu'na Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

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