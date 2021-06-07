Fatih Karagümrük Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ilk transferini gerçekleştirdi. İstanbul temsilcisi bonservisi elinde olan Burak Bekaroğlu'nu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bu sezonki ilk transferini gerçekleştirdi ve stoper Burak Bekaroğlu ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
24 yaşındaki futbolcu son olarak Boluspor'da forma giydi ve 21 maça çıkarken 1 gollük katkı sağladı.
İşte Karagümrük'ten yapılan o paylaşım:
"Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Geçen sezonu Boluspor'da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük'te!
Burak Bekaroğlu, Türk Milli Takımı'nın farklı yaş gruplarında görev aldı.
İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı, Burak Bekaroğlu'na Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."
Burak Bekaroğlu Karagümrük'te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 7, 2021
Takımımız sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.
Geçen sezonu Boluspor'da tamamlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu Burak Bekaroğlu, Karagümrük'te! pic.twitter.com/CBRhfB6d6Q
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