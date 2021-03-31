Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki oyuncu, 4 yıldızlı bir paylaşım yaparak "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken bu gönderinin ardından Fatih Karagümrük'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray ile ilgili açıklama ve paylaşım yapan Emre Çolak'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, dün verdiği röportajda şampiyonluk için gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyen ve akşam saatlerinde de 4 yıldızlı paylaşım yapan ve ardından silen Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

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