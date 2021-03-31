31 Mart 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Emre Çolak'ın Galatasaray paylaşımı pahalıya patladı! Fatih Karagümrük...

O paylaşım pahalıya patladı! Galatasaray...
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Spor Toto ekiplerinden forması giyen , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Bir dönem forması da giyen 29 yaşındaki oyuncu, 4 yıldızlı bir paylaşım yaparak "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken bu gönderinin ardından Fatih Karagümrük'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ekibi , ile ilgili açıklama ve paylaşım yapan 'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, dün verdiği röportajda şampiyonluk için gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyen ve akşam saatlerinde de 4 yıldızlı paylaşım yapan ve ardından silen Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray...

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

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