Çaykur Rizespor - Karagümrük maçı CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Fatih Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio, Dokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech
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