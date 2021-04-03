Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fatih Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio, Dokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech





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