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Çaykur Rizespor - Karagümrük maçı CANLI

Çaykur Rizespor - Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fatih Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: , , , , , , , , , , Skoda

Fatih Karagümrük: , Koray, , Zukanovic, , Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech


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