30 Mart 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray...

Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray...
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

ekiplerinden forması giyen , sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılıların 34. haftada Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maç öncesi 29 yaşındaki futbolcu, "Mayıslar bizimdir" paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ekiplerinden forması giyen ve bir dönem 'da oynamış olan 'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Ligin 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fatih Karagümrük'te Emre Çolak, bu maç öncesinde 4 yıldız emojisi ekleyerek "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." paylaşımında bulundu. Bu paylaşım taraftarların büyük tepkisiyle sonuçlandı.

İşte o paylaşım...

Emre Çolak'tan flaş şampiyonluk sözleri! >
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Emre Çolak'tan flaş şampiyonluk sözleri! Gönlüm G.Saray'dan yana Emre Çolak'tan flaş şampiyonluk sözleri! "Gönlüm G.Saray'dan yana"
Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi! Karagümrük’te Francesco Farioli dönemi!
Karagümrük 3 maç sonra kazandı! Karagümrük 3 maç sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör