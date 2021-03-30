Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'tan tepki çeken paylaşım! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılıların 34. haftada Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maç öncesi 29 yaşındaki futbolcu, "Mayıslar bizimdir" paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen ve bir dönem Galatasaray'da oynamış olan Emre Çolak'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. Ligin 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fatih Karagümrük'te Emre Çolak, bu maç öncesinde 4 yıldız emojisi ekleyerek "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." paylaşımında bulundu. Bu paylaşım taraftarların büyük tepkisiyle sonuçlandı.

İşte o paylaşım...

İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir... ⭐️⭐️⭐️⭐️ — EMRE ÇOLAK (@emrecolak1010) March 30, 2021

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