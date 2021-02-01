Son dakika: Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Lens'i resmen açıkladı!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu. Fatih Karagümrük, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte Fatih Karagümrük tarafından yapılan açıklama;
"Karagümrük'te transferler devam ediyor! Takımımız, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda'da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV'de forma giydi."
"Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan Lens, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu. 2016'da Fenerbahçe ile Türkiye'ye gelen Lens, 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu."
"Lens'in kariyerinde Hollanda Ligi Şampiyonluğu,Hollanda Kupası,Hollanda Süper Kupası(2),Ukrayna Ligi Şampiyonluğu ve Ukrayna Kupası(2) bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübeleri bulunan Lens, Hollanda Milli Takımı'nda 34 maçta 8 gole imza attı ve Dünya Kupası oynadı."
"2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Jeremain Lens'e Karagümrük forması altında başarılar dileriz."
"Transferde bize hiç bir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens'e teşekkür ederiz."
Jeremain Lens Karagümrük'te!— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 1, 2021
Karagümrük'te transferler devam ediyor!
Takımımız, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda'da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV'de forma giydi. pic.twitter.com/Udr9DcbOk8
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