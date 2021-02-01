01 Şubat 2021, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika: Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Lens'i resmen açıkladı!

Transfer resmen açıklandı! Yeni takımı Süper Lig'den
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'in yeni takımı belli oldu. Fatih Karagümrük, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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İşte Fatih Karagümrük tarafından yapılan açıklama;

"Karagümrük'te transferler devam ediyor! Takımımız, Beşiktaş'tan Jeremain Lens'i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke 'da altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve 'de forma giydi."

"Ukrayna'nın takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan Lens, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'e transfer oldu. 2016'da ile Türkiye'ye gelen Lens, 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu."

"Lens'in kariyerinde Hollanda Ligi Şampiyonluğu,Hollanda Kupası,Hollanda Süper Kupası(2), Şampiyonluğu ve Ukrayna Kupası(2) bulunuyor. ve tecrübeleri bulunan Lens, 'nda 34 maçta 8 gole imza attı ve oynadı."

"2. Başkanımız 'nın imza attırdığı Jeremain Lens'e Karagümrük forması altında başarılar dileriz."

"Transferde bize hiç bir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Sayın 'ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens'e teşekkür ederiz."

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