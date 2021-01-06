Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Papiss Cisse için Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor.

Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

Bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.



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