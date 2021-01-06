Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor

06 Ocak 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

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FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü için ekiplerinden Fatih Karagümrük harekete geçti.

ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor.

Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

Bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü 'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

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