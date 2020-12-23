Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan stat isyanı! "Dilenci gibi..."
Bu sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve burada iyi bir performans gösteren Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Fotomaç Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Hurma, "Her hafta dilenci gibi saha istiyoruz" dedi.
Sezonun öne çıkan takımlarından biri tartışmasız Karagümrük… Süper Lig'deki ilk sezonunda flaş sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray'a şans tanımadı. 4 farklı statta oynadığı 7 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen İstanbul ekibi, 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Stat ve tesis konusunda büyük sıkıntı yaşayan Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte başkan Hurma'nın öne çıkan sözleri:
"Her hafta bir başkandan yalvar yakar saha istiyorum. Olduğu zaman borçlu, olmadığında mahcup kalıyorum. Şu an en büyük arzum orijinal yerinde butik bir stat yapmak. O yeri bana verirlerse finansmanını buluruz."
HEDEF AVRUPA KUPASI
Stat konusunda çok uğraşıyorum. Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu ile görüştüm. Bütün yetkililerle de konuşuyorum. Karagümrük'ü satın aldığımızda hedeflerim arasında bu takımla UEFA Kupası'na gitmek vardı. O kadar kolay bir şey değil, biliyoruz. Sonuçta ligde 5 şampiyon takım var. Alanyaspor da ciddi bir ivmede. Ancak benim stat sorunundan sonra en önemli hedeflerimden biri de bu. İnşallah her ikisini de gerçekleştireceğiz"
MODERN TESİS İSTİYORUM
En büyük arzum orjinal yerinde butik bir stat yapmak. O yeri bana verirlerse finansmanı buluruz. İstanbul'daki diğer rakiplerimize ne yapılarsa bize de aynısı yapılmalı ama yapılmıyor. Her hafta dilenci gibi bir başkandan yalvar yakar saha istiyorum. Olduğu zaman borçlu, olmadığı zaman mahcup kalıyorum. Tabii tesisim de yok. Bir yer bulursam da modern tesis yapmak istiyorum. İstanbul'un herhangi bir yerinde arazi için arayıştayız."
TERİM'LE PROBLEMİMİZ YOK
2-1 kazandıkları maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendi kulübelerine doğru, "Hepinizle uğraşacağım" dediği iddiaları için de konuşan Hurma, "Fatih Terim'le hiçbir problemim yok. O sözleri söylediğini de sanmıyorum" dedi.
PROTESTO KARARI BİZİMLE KONUŞULMADI
"O günkü koşullarda Kulüpler Birliği Başkanımız (Mehmet Sepil) bizimle aynı fikirde değildi. Bu protesto kararını alırken de bizimle konuşmuşluğu yok." (Fotomaç)
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