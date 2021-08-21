Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Rizespor, bu maçtan 3 puan almak için sahaya çıktı. Öte yandan Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK galibiyetinin ardından seri yakalamak istiyordu. İki takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 4'e, Çaykur Rizespor ise 1'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Ahmed Musa topla birlikte ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya geldi. Son anda Cemali topa dokunarak topu kornere çeldi.



9'uncu dakikada Sol kanattan gelen Rizespor atağında Cemali'nin ceza alanına ortaladığı topa Dabo indirdi. Yakın mesafeden Sabo istediği gibi vuramayınca savunma uzaklaştırdı.



20'nci dakikada Balkovec'in serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top Rizespor savunmasına çarptı, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.



34'üncü dakikada Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Pesic'in kaleye göndermek istediği top savunmaya çarparak kornere çıktı.



56'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Mendes'in ceza alanına yaptığı ortaya Alper yakın mesafeden vurdu top üstten auta çıktı.



71'inci dakikada Mendes'in sağdan ceza alanı dışına gönderdiği topa Alper ceza alanı çizgisi üzerinden sert vurdu, top üstten auta çıktı.

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