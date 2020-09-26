26 Eylül 2020, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih karagümrük Yannis Salibur ile sözleşme imzalad

Karagümrük Salibur'u kadrosuna kattı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

'e fırtına gibi giriş yapan transferde durmak bilmiyor. ekibi son olarak Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki ile anlaşmaya vardı.

'de geride kalan 3 haftada 7 puan toplayan kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak 'nın Malorca takımında forma giyen ile sözleşme imzaladı.
Kariyerine doğduğu ülke 'da başlayan Yannis Salibur, Lille, Guingamp ve St.Etienne gibi köklü kulüplerde forma giydi. Salibur, Fransa çeşitli yaş gruplarında görev aldı.
Fatih Karagümrük 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

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