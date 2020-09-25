Fatih Karagümrük 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise, 3 haftanın ardından puan toplayamadı.

Süper Lig'in 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Roco'nun attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, 90. dakikada Erik Sabo'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve kırmızı-siyahlılar 3 puanı hanesine yazdırdı.

Turuncu-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, 82. dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken, Başakşehir ise 3 hafta sonunda puan toplayamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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