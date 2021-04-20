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Karagümrük Göztepe maçı CANLI

Karagümrük - Göztepe | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: , , , Fatih, Aksel, , , , , , Sobiech

Göztepe: , Murat, Gassama, , , , Esiti, Diabate, Tripic, Cherif, Ideye


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