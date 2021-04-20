Karagümrük Göztepe maçı CANLI
Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Göztepe maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Hedenstad, Serhat, Fatih, Aksel, Jimmy, Lens, Muhammed, Ndao, Mevlüt, Sobiech
Göztepe: Arda, Murat, Gassama, Kerim, Berkan, Obinna, Esiti, Diabate, Tripic, Cherif, Ideye
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