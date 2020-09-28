28 Eylül 2020, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberi: Badou Ndiaye Karagümrük'te!

Badou Ndiaye Süper Lig'e döndü! Yeni takımı...
FATİH KARAGÜMRÜK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 Giriş Tarihi: 28.09.2020

Son dakika haberine göre; 'e iddialı bir başlanıç yapan , transferde de adından söz ettirmeye devam ediyor. ekibi 'den 'yi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfere hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adres ekibi oldu. İngiltere takımı 'nin oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmeye imza attı.

Sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.

Fatih Karagümrük Yannis Salibur ile sözleşme imzaladı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ
Karagümrük Salibur'u kadrosuna kattı! Karagümrük Salibur'u kadrosuna kattı!
Maçı statta izlediler! Fransız devi o isimler için geldi Maçı statta izlediler! Fransız devi o isimler için geldi
Karagümrük Başakşehir engelini aştı! Karagümrük Başakşehir engelini aştı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör