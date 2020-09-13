Fatih Karagümrük Ndiaye ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük transferde hareketli saatler yaşıyor. Ligin ilk haftasında sahasında oynadığı mücadelede Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden İstanbul ekibi transferde gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansporun haberine göre kırmızı-siyahlılar bir süre önce Beşiktaş'ın da listesinde olduğu iddia edilen Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.



SÜLEYMAN HURMA TRANSFERİ DOĞRULADI

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Badou Ndiaye transferini doğruladı. Hurma ayrıca, Lucas Biglia iddialarını yalanladı.

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