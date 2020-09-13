13 Eylül 2020, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Ndiaye ile anlaşmaya vardı

Süper Lig devine transfer çalımı! Başkan açıkladı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Son dakika haberi...'e 3-0'lık galibiyetiyle başlayan transferde durmak bilmiyor. Kırmızı-siyahlıların bir süre önce 'ın gündemine gelen ile anlaştığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

'in yeni takımı transferde hareketli saatler yaşıyor. Ligin ilk haftasında sahasında oynadığı mücadelede 'u 3-0 mağlup eden ekibi transferde gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Ajansporun haberine göre kırmızı-siyahlılar bir süre önce 'ın da listesinde olduğu iddia edilen ile anlaşmaya vardı.

SÜLEYMAN HURMA TRANSFERİ DOĞRULADI

Fatih Karagümrük Başkanı , Ajansspor'a yaptığı açıklamada Badou Ndiaye transferini doğruladı. Hurma ayrıca, Lucas Biglia iddialarını yalanladı.

Fatih Karagümrük Aatif Chahechouhe'yu transfer etti!

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