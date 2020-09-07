07 Eylül 2020, Pazartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Aatif Chahechouhe'yu transfer etti!

Fatih Karagümrük Aatif'ı transfer etti!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

'in yeni takımı transfere devam ediyor. Fatih Karagümrük, bir dönem , , ve gibi takımlarda forma giyen 'yu etti.

'in yeni ekibi transferde hız kesmiyor. Bir dönem , , ve gibi dev kulüplerde forma giyen Fatih Karagümrük'e oldu. Fatih Karagümrük Aatıf ile birlikte bu transfer döneminde Ervin Zukanovic, Eric Lichaj, Mevlüt Erdinç, Enzo Roco, Vato Arveladze, Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı.
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