Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Orgill.

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Emre Çolak, Bertolacci, Ndiaye, Borini, Alparslan Erdem, Sobiech

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