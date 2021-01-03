Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 3 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Koray, Aatıf, Jimmy, Sobiech
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar, Marlon, Flavio, A. Parmak, Baker, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny
2 TAKIMDA DA EKSİK SAYISI FAZLA
Bu maç öncesinde 2 takımda da birçok eksik isim bulunuyor. Karagümrük'ta Zukanovic, Jorquera, Salibur ve Lichaj sakat, Sabo ve Ndao da cezalı. Trabzonspor'da ise Vitor Hugo ve Hosseini sakat. Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün durumları belirsiz. Ayrıca Diabate, Bilal ve Plaza da kadro dışı.
6. FARKLI STAT
Stadı ve antrenman tesisi olmayan Karagümrük, bu sezon 6. farklı statta sahaya ev sahibi olarak çıkacak. Sezonu Olimpiyat Stadı'nda açan kırmızı-siyahlılar, bu stadın bakıma alınması sonrasında her hafta saha arayışına başladı. Olimpiyat Stadı'nın ardından Kadıköy Ülker Stadı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda lig maçlarına çıkan Karagümrük, kupada ise rakiplerini Vefa Stadı'nda ağırlamıştı. Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek olan Karagümrük, bu sezon İstanbul'daki 6. farkla statta ev sahipliği yapacak. Saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Bülent Gökçü ve Tarık Ongun yapacak.
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