Enzo Roco Fatih Karagümrük'e transfer oldu!
Beşiktaş ile yollarını ayıran Enzo Roco'nun yeni takımı belli oldu. Şilili oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan ayrılan Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma, Roco ile beraber kameralara poz verdi.
Kırmızı-siyahlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Enzo Roco Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan Enzo Roco, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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