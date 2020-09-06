Beşiktaş Enzo Roco ile yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 28 yaşındaki Şilili defans oyuncusu Enzo Roco ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada "Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Şilili savunmacı Enzo Roco'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı pic.twitter.com/sp2qaXYjkH — A Spor (@asporcomtr) September 6, 2020





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