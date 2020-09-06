06 Eylül 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Enzo Roco ile yollarını ayırdı

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 28 yaşındaki Şilili defans oyuncusu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada "Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Şilili savunmacı 'nun sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten 'Enzo Roco'ya Teşekkür Ederiz' başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."


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