18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Umut Meraş İsviçre - Türkiye maçında forma giyemeyecek

A Milli Takım'da sakatlık şoku! İsviçre maçında forma giyemeyecek
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: () A Grubu'nda mücadele eden 'mızda , sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyecek.

'de ilk iki maçında puanla tanışamayan 'mızda sakatlık şoku yaşanıyor. maçında sakatlanarak yerini 'e bırakan 'ın maçında da oynayamayacağı öğrenildi.

Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür ya da 'ın oynaması bekleniyor.

İsviçre-Türkiye maçının hakemi belli oldu! haberin devamı

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