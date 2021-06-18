Son dakika EURO 2020 haberleri: Umut Meraş İsviçre - Türkiye maçında forma giyemeyecek

EURO 2020'de ilk iki maçında puanla tanışamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlık şoku yaşanıyor. Galler maçında sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakan Umut Meraş'ın İsviçre maçında da oynayamayacağı öğrenildi.

Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür ya da Rıdvan Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.

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