18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Umut Meraş İsviçre - Türkiye maçında forma giyemeyecek
Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mızda Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında forma giyemeyecek.
EURO 2020'de ilk iki maçında puanla tanışamayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlık şoku yaşanıyor. Galler maçında sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakan Umut Meraş'ın İsviçre maçında da oynayamayacağı öğrenildi.
Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür ya da Rıdvan Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.
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