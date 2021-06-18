18 Haziran 2021, Cuma

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İngiltere İskoçya maçı CANLI

İngiltere - İskoçya | CANLI
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

EURO 2020 D Grubu 2. haftasında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı mağlup ederek 3 puanı almıştı. Öte yandan İskoçya ise Çekya'ya boyun eğmişti. İngiltere - İskoçya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. İngiltere - İskoçya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İNGİLTERE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan İngiltere - İskoçya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İNGİLTERE İSKOÇYA İLK 11'LER

İngiltere: , , , , , , , Foden, Mount, Sterling, Kane

İskoçya: , O'Donnell, , , McTominay, , , , , , Adams

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