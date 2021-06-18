18 Haziran 2021, Cuma

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'ndaki İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

İsviçre-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

'nda ile A Grubu'nun son maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu randevuyu yönetecek hakem belli oldu. İsviçre - Türkiye karşılaşmasını hakem 'in yöneteceği duyuruldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Grubu son maçında 'ımız, ile karşılaşacak. Kritik maç 20 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Bakü'de oynanacak.

Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. İsviçre - mücadelesini 'ndan yönetecek.

hakem, 11 Kasım 2020 tarihinde A Milli Takım'ın ile 'ta oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın da hakemiydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
UEFA'dan sponsor uyarısı! Ronaldo ve Pogba... UEFA'dan sponsor uyarısı! Ronaldo ve Pogba...
Milliler İsviçre maçı hazırlıklarına başladı! Milliler İsviçre maçı hazırlıklarına başladı!
Milli güreşçi Sevim Akbaş'tan gümüş madalya! Milli güreşçi Sevim Akbaş'tan gümüş madalya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör