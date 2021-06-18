18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'ndaki İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile Türkiye A Grubu'nun son maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu randevuyu yönetecek hakem belli oldu. İsviçre - Türkiye karşılaşmasını Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyuruldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşılaşacak. Kritik maç 20 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Bakü'de oynanacak.
Zorlu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. İsviçre - Türkiye mücadelesini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Sloven hakem, 11 Kasım 2020 tarihinde A Milli Takım'ın Hırvatistan ile Vodafone Park'ta oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın da hakemiydi.
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