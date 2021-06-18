18 Haziran 2021, Cuma

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İsveç 1-0 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İsveç tek golle kazandı!

İsveç Slovakya'yı tek golle devirdi!
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

() E Grubu 2. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. İsveç-Slovakya mücadelesini İsveç 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

() E Grubu maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İsveç 1-0 kazandı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada kaydetti. 'un yeni transferi , karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda İsveç 4 puana yükselirken Slovakya ise 3 puanda kaldı.

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