18 Haziran 2021, Cuma
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İsveç 1-0 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İsveç tek golle kazandı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 2. hafta maçında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. İsveç-Slovakya mücadelesini İsveç 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 (Avrupa Şampiyonası) E Grubu maçında İsveç ile Slovakya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İsveç 1-0 kazandı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken İsveç'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika oyunda kaldı.
Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda İsveç 4 puana yükselirken Slovakya ise 3 puanda kaldı.
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