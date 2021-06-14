14 Haziran 2021, Pazartesi
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İskoçya 0-2 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Patrik Schick Çekya'ya galibiyeti getirdi!
EURO 2020 D Grubu karşılaşmasında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Çekya Patrik Schick'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve gruba galibiyetle başladı.
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazanarak gruba galibiyetle başladı.
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42. ve 52. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Bu sonuçla birlikte İskoçya gruba puansız başlarken Çekya ise 3 puanın sahibi oldu.
18 Haziran'da İskoçya İngiltere ile, Çekya ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
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