14 Haziran 2021, Pazartesi

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İskoçya 0-2 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Patrik Schick Çekya'ya galibiyeti getirdi!

Schick Çekya'ya galibiyeti getirdi!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Çekya 'in attığı gollerle 2-0 kazandı ve gruba galibiyetle başladı.

2020 Avrupa Şampiyonası () D Grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazanarak gruba galibiyetle başladı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42. ve 52. dakikalarda kaydetti. Bu sonuçla birlikte İskoçya gruba puansız başlarken Çekya ise 3 puanın sahibi oldu.

18 Haziran'da İskoçya ile, Çekya ise ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere turnuvaya galibiyetle başladı! haberin devamı

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