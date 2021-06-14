2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazanarak gruba galibiyetle başladı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42. ve 52. dakikalarda Patrik Schick kaydetti. Bu sonuçla birlikte İskoçya gruba puansız başlarken Çekya ise 3 puanın sahibi oldu.

18 Haziran'da İskoçya İngiltere ile, Çekya ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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