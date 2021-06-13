13 Haziran 2021, Pazar
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İngiltere, C Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22.00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.
JUDE BELLINGHAM, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU OLDU
İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
82'nci dakikada Kane'nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.
Son dakika EURO 2020 haberi: İngiltere 1-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı Raheem Sterling'in 59. dakikada kaydetti golle 1-0 mağlup etti.
EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı konuk etti. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 57'nci dakikada Kalvin Phillips'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Raheem Sterling, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından rakip kalede daha etkili olan İngilizler, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 sona erdi.
İngiltere, C Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22.00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.
JUDE BELLINGHAM, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU OLDU
İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.
82'nci dakikada Kane'nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.
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