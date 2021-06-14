14 Haziran 2021, Pazartesi
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EURO 2020'de Türkiye-Galler maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu güven tazeledi! "Hedefimizde sapma yok"
EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, İtalya mağlubiyetine rağmen hedeflerinde sapma olmadığını ifade etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.
Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.
A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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