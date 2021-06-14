14 Haziran 2021, Pazartesi

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EURO 2020'de Türkiye-Galler maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu güven tazeledi! "Hedefimizde sapma yok"

Çalhanoğlu güven tazeledi! Hedefimizde sapma yok
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

'nda mücadele eden 'ımız, ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız , mağlubiyetine rağmen hedeflerinde sapma olmadığını ifade etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü ile karşılaşacak 'nın oyuncusu , karşısında alınan yenilgiye rağmen hedeften sapma olmadığını söyledi.

Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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