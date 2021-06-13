13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Danimarka Milli Takımı doktoru Boesen o anları böyle anlattı! Christian Eriksen...

O anları böyle anlattı! Başta nabzı atıyordu...
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ye damga vurdu. Danimarkalı yıldız futbolcu maçında fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Sahada dakikalarca süren ilk yardımın ardından Eriksen, yeniden hayata dönmeyi başardı. 29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru o anları böyle anlattı... | Son dakika spor haberleri

'nda () ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı 'e ilk müdahaleyi yapan milli takım doktoru , yıldız futbolcuyu hızlı müdahale sayesinde hayata döndürdüklerini söyledi.

Son dakika spor haberi: Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Christian Eriksen açıklaması!

'nın başkenti 'daki 'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada yaşananları anlatan Boesen, "Christian'ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian'ı yeniden hayata döndürdü." ifadelerini kullandı.

ekibi Inter'in orta saha oyuncusu Christian Eriksen, 'ndaki -Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi 'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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