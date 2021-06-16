Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız gruptaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor! İşte muhtemel 11'ler...
EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya karşı varlık gösteremeyerek 3-0 mağlup olan milliler, bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş maç öncesinde ilk 11'de önemli değişiklikler yaptı. İşte Türkiye - Galler maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'de güçlü İtalya karşısında "Bizim Çocuklar" beklenilen futbolu sergileyememiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Nazar boncuğu olsun diyerek yola devam eden ay-yıldızlılar bugün 19.00'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencilerinin tek hedefi rakibinden 3 puanı koparmak. Böylece ayın 20'sindeki İsviçre karşılaşması tam bir grup finali haline gelecek. Deneyimli çalıştırıcı da öğrencilerinden hırslarını sahaya yansıtmalarını ancak maç taktiğine sadık kalmalarını istedi.
İTALYANLAR KAZANSIN
Milli Takımımızın Galler ile oynadığı gün, İtalya ile İsviçre karşılaşacak. Biz kazanırsak, İtalya da galip gelirse son maça 2 puan avantajla çıkacağız. Millelerimiz Galler ile 24 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek. İki ülke daha önce 6 maç oynadı. Bunların 2'sini kazandık, 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldık. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye ile Galler arasına en gollü maç 20 Ağustos 1997 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynandı. Ay-yıldızlılar o karşılaşmadan 6-4'lük galibiyetle ayrılmıştı.
32 BİN KİŞİLİK DEV DESTEK
Milliler gruptaki kalan iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 32 bin kişinin izleyeceği mücadelede stada gelenlerin tamamı Milli Takımımızı destekleyecek. Bir anlamda evimizde oynayacağımız bu maçta hedefimiz Galler'i devirmek.
GÜNEŞ AYAKTA TUTTU
Milli Takımımızın forveti Burak Yılmaz şöyle konuştu: İtalya yenilgisinden sonra 2 gün moralimiz bozuktu. Şenol Güneş bizi ayakta tuttu. İsviçre-Galler berabere bitince umutlandık. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var." dedi. (Fotomaç)
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Ozan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Burak.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allan, Bale, Ramsey, James, Moore.
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