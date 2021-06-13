13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Christian Eriksen açıklaması!

Resmi açıklama geldi! Eriksen'in sağlık durumu...
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

maçında ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleye karşılaşmadan çok Danimarkalı yıldız futbolcu damga vurdu. 29 yaşındaki oyuncu ilk yarının son anlarında fenalaşarak kendini yere bıraktı. Korku dolu geçen dakikaların ardından Eriksen, hastaneye kaldırılmıştı. 'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ye damga vurdu. Yıldız futbolcu maçının 43. dakikasında fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Uzun süre sahada kalp masajı yapılan Eriksen, ardından sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Buradaki kontrollerinin ardından yıldız oyuncu, kendisini iyi hissetiğini ifade etti ve milyonlarca futbolseverin yüreğine su serpti. 'ndan da bugün resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Danimarka futbol federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. kadrosu ve ekibi, yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz."

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