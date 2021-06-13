Son dakika spor haberi: Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Christian Eriksen açıklaması!
EURO 2020 B Grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelmişti. Mücadeleye karşılaşmadan çok Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen damga vurdu. 29 yaşındaki oyuncu ilk yarının son anlarında fenalaşarak kendini yere bıraktı. Korku dolu geçen dakikaların ardından Eriksen, hastaneye kaldırılmıştı. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'ye Christian Eriksen damga vurdu. Yıldız futbolcu Finlandiya maçının 43. dakikasında fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Uzun süre sahada kalp masajı yapılan Eriksen, ardından sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Buradaki kontrollerinin ardından yıldız oyuncu, kendisini iyi hissetiğini ifade etti ve milyonlarca futbolseverin yüreğine su serpti. Danimarka Futbol Federasyonu'ndan da bugün resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
Danimarka futbol federasyonundan yapılan açıklama şu şekilde;
"Bu sabah Eriksen ile konuştuk. Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, yaşananlardan sonra kriz yardımı aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecekler. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz."
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