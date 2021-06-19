19 Haziran 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz - Almanya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

Portekiz - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

F grubu maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Portekiz - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Portekiz - Almanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Almanya maçı 19 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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