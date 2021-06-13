13 Haziran 2021, Pazar
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Hollanda 3-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Hollanda!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ikinci yarı 5 gol çıktı ve Hollanda sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadelede Hollanda 3-2'lik skorla sahadan ayrıldı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Wijnaldum, 59'da Weghorst ve 85. dakikada ise Dumfries kaydetti. Ukrayna'nın golleri ise 75. dakikada Yarmolenko ve 79'da Yaremchuk'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başladı. Ukrayna ise 0 puanda kaldı. 17 Haziran'da Hollanda Avusturya ile, Ukrayna ise Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
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