13 Haziran 2021, Pazar

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Hollanda 3-2 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Hollanda!

Gol düellosunda kazanan Hollanda!
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ikinci yarı 5 gol çıktı ve Hollanda sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) C Grubu'nda ile kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadelede Hollanda 3-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada , 59'da ve 85. dakikada ise kaydetti. Ukrayna'nın golleri ise 75. dakikada Yarmolenko ve 79'da Yaremchuk'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hollanda gruba 3 puanla başladı. Ukrayna ise 0 puanda kaldı. 17 Haziran'da Hollanda ile, Ukrayna ise ile karşı karşıya gelecek.

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