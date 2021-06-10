A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında karşılacağı İtalya'da milli futbolcu Giorgio Chiellini, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli savunmacı, "Türkiye çok güçlü bir takım. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bizi zor duruma düşürebilecek özellikler var" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Milli Takımı oyuncularından Giorgio Chiellini, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - İtalya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Chiellini'nin açıklamaları:

"Türkiye çok güçlü bir takım. Kazanmaya çalışacağız. Kadrolarındaki birçok futbolcuyu tanıyoruz. Bize zor duruma düşürebilecek özellikler var. Tutkulu bir takımlar. Ancak biz de galibiyetle başlamak istiyoruz ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. İsviçre maçı bizim için hayal kırıklığı oldu ama sonrasında büyük motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da İtalyan Milli Takımı'nda oynanan oyuncular hiç hoş karşılanmamıştı."

"Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Cuma günkü maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz."

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