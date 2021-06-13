13 Haziran 2021, Pazar

HABERLER

Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin favorilerinden Portekiz'de Covid-19 şoku!

Portekiz'de Covid-19 şoku!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

'nin favorilerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından 'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. 27 yaşındaki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarılırken, yerine dahil oldu.

'nın favori takımlarından gösterilen 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımın formda yıldızlarından 'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

'nin başarılı sağ beki kadrodan derhal çıkartılırken yerine ise takımında forma giyen çağrıldı. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun testi pozitif çıktığı tüm takım ve teknik ekibe PCR testi yapıldığı ve tamamının negatif sonuçlandığı bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
O anları böyle anlattı! Başta nabzı atıyordu... O anları böyle anlattı! "Başta nabzı atıyordu..."
Resmi açıklama geldi! Eriksen'in sağlık durumu... Resmi açıklama geldi! Eriksen'in sağlık durumu...
Çarpıcı Uğurcan sözleri! Çok acımasızca... Çarpıcı Uğurcan sözleri! "Çok acımasızca..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör