13 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: EURO 2020'nin favorilerinden Portekiz'de Covid-19 şoku!
EURO 2020'nin favorilerinden Portekiz'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından Joao Cancelo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. 27 yaşındaki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarılırken, yerine Diogo Dalot dahil oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favori takımlarından gösterilen Portekiz'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Takımın formda yıldızlarından Joao Cancelo'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Manchester City'nin başarılı sağ beki kadrodan derhal çıkartılırken yerine ise U21 takımında forma giyen Diogo Dalot çağrıldı. Yapılan açıklamada, Cancelo'nun testi pozitif çıktığı tüm takım ve teknik ekibe PCR testi yapıldığı ve tamamının negatif sonuçlandığı bildirildi.
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