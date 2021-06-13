13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberi: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Avusturya Kuzey Makedonya'yı devirdi!
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Avusturya, zorlu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avusturya'nın ilk golünü 18. dakikada , Kuzey 'nın golünü ise 28. dakikada kaydetti. Avusturya'yı öne geçiren gol ise 78. dakikada 'ten geldi. Zorlu maçta, yıldız golcü 89. dakikada sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçta Avusturya, 18. dakikada ile öne geçti. Kuzey , 28. dakikada ile skoru eşitledi. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede eşitliği bozan isim Avusturya'da 78. dakikada sahneye çıkan oldu. Maçta 89. dakikada skoru belirleyen futbolcu oldu. Yıldız oyuncu, kaleciden sıyrılarak şık bir gole imza attı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve zorlu randevuda kazanan taraf 3-1'lik sonuçla Avusturya oldu.

Makedonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da ile karşı karşıya gelecek. Avusturya ise, aynı gün saat 22.00'de ile mücadele edecek.

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