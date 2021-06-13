Son dakika EURO 2020 haberi: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk maçında Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Avusturya, zorlu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avusturya'nın ilk golünü 18. dakikada Stefan Lainer, Kuzey Makedonya'nın golünü ise 28. dakikada Goran Pandev kaydetti. Avusturya'yı öne geçiren gol ise 78. dakikada Gregoritsch'ten geldi. Zorlu maçta, yıldız golcü Arnautovic 89. dakikada sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası C Grubu ilk karşılaşmasında Avusturya ile Kuzey Makedonya kozlarını paylaştı. Zorlu maçta Avusturya, 18. dakikada Stefan Lainer ile öne geçti. Kuzey Makedonya, 28. dakikada Goran Pandev ile skoru eşitledi. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede eşitliği bozan isim Avusturya'da 78. dakikada sahneye çıkan Gregoritsch oldu. Maçta 89. dakikada skoru belirleyen futbolcu Arnautovic oldu. Yıldız oyuncu, kaleciden sıyrılarak şık bir gole imza attı. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve zorlu randevuda kazanan taraf 3-1'lik sonuçla Avusturya oldu.

Makedonya, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Avusturya ise, aynı gün saat 22.00'de Hırvatistan ile mücadele edecek.

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