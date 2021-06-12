12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberi: Danimarka 0-1 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında Danimarka ile Finlandiya, Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Eriksen'in yaşadığı talihsiz anların ardından kaldığı yerden devam eden mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Finlandiya oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B grubunun ilk maçında Danimarka sahasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Eriksen'in kalbinin durmasıyla ara verilen karşılaşma kaldığı yerden daha sonra devam ederken Finlandiya rakibini Joel Pohjanpalo'nun 59. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.
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