12 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Danimarka 0-1 Finlandiya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Unutulmaz maçta kazanan Finlandiya!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika  haberleri: 'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında  ile 'nda karşı karşıya geldi. Eriksen'in yaşadığı talihsiz anların ardından kaldığı yerden devam eden mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Finlandiya oldu.

ilk maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 43. dakikasında Eriksen'in kalbinin durmasıyla ara verilen karşılaşma kaldığı yerden daha sonra devam ederken Finlandiya rakibini 'nun 59. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 mağlup etti.
Bizim Çocuklar'dan Eriksen'e destek mesajları! haberin devamı

Eriksen hayata döndü! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bizim Çocuklar'dan Eriksen'e destek mesajları! Bizim Çocuklar'dan Eriksen'e destek mesajları!
Belçika - Rusya | CANLI Belçika - Rusya | CANLI
Eriksen hayata döndü! Eriksen hayata döndü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör