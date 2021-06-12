12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Danimarka ile Finlandiya maçında kalbi duran Eriksen hayata döndü

Eriksen hayata döndü!
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: ile arasında oynanan 43’üncü dakikasında kalbi duran Danimarkalı oyuncu 'den sevindiren kare geldi.

ile arasında oynanan 43'üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu , taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Tecrübeli oyuncudan sevindiren haber geldi.

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