Danimarka - Finlandiya maçı CANLI
Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında Danimarka ile Finlandiya, Parken Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Danimarka - Finlandiya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi. Grubun ilk mücadelesinde Danimarka ile Finlandiya karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın Parken Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
Saat 19:00'da başlayan Danimarka - Finlandiya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI İLK 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delany, Poulsen, Braithwaite, Wind
Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Toivio, Pohjanpalo, Pukki
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