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Danimarka - Finlandiya maçı CANLI

Danimarka - Finlandiya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında ile , 'nda karşı karşıya geliyor. Danimarka - Finlandiya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi. Grubun ilk mücadelesinde ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç 'ın 'nda oynanıyor. Mücadelede İngiliz hakem düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

Saat 19:00'da başlayan Danimarka - Finlandiya maçı 'den canlı yayınlanıyor.

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI İLK 11'LER

Danimarka: , Wass, , , Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delany, Poulsen, Braithwaite, Wind

Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, , , Sparv, , , Pohjanpalo, Pukki

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