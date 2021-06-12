12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: İtalya - Türkiye maçı öncesi tüm skorları bildi!

İnanılmaz tahmin! Maçtaki her şeyi bildi
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

, Avrupa Şampiyonası'nın açılış karşılaşmasında ile kozlarını paylaşırken, maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadele sonrası Vanejuice adlı bir taraftar, Merih'in kendi kalesine attığı gol dahil olmak üzere karşılaşmadaki skor ve golleri kaydedenlerin isimlerini bildi. Müsabaka sonrası bu tweet, binlerce kişi tarafından beğenildi.

'nin açılış maçında oynanan - müsabakası sonrası ilginç bir olay yaşandı.

EURO 2020 resmi hesabından Türkiye - İtalya maçı öncesi paylaşılan skor tahmin sorusuna bir taraftar (Vanejuice), maçın skoru dahil olmak üzere gol atacak isimleri bildi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Maç sonrası mevcut tweet binlerce beğeni alırken, EURO 2020 resmi hesabından tebrik mesajı geldi.

İşte o tweet:

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