Son dakika spor haberi: İtalya - Türkiye maçı öncesi tüm skorları bildi!

Türkiye, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış karşılaşmasında İtalya ile kozlarını paylaşırken, maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadele sonrası Vanejuice adlı bir İtalyan taraftar, Merih'in kendi kalesine attığı gol dahil olmak üzere karşılaşmadaki skor ve golleri kaydedenlerin isimlerini bildi. Müsabaka sonrası bu tweet, binlerce kişi tarafından beğenildi.

EURO 2020'nin açılış maçında oynanan Türkiye - İtalya müsabakası sonrası ilginç bir olay yaşandı.

EURO 2020 resmi hesabından Türkiye - İtalya maçı öncesi paylaşılan skor tahmin sorusuna İtalyan bir taraftar (Vanejuice), maçın skoru dahil olmak üzere gol atacak isimleri bildi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI



Maç sonrası mevcut tweet binlerce beğeni alırken, EURO 2020 resmi hesabından tebrik mesajı geldi.

İşte o tweet:

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