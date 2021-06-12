Galler İsviçre maçı CANLI
EURO 2020 A Grubu ilk hafta maçlarında Galler ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Galler - İsviçre maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Galler - İsviçre maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Galler - İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
GALLER - İSVİÇRE İLK 11'LER
Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.
İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.
GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR
2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele ediyor. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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