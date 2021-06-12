12 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Galler İsviçre maçı CANLI

Galler - İsviçre | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2021

A Grubu ilk hafta maçlarında ile karşı karşıya geliyor. Galler - İsviçre maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Galler - İsviçre maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GALLER - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Galler - İsviçre maçı 'den canlı yayınlanıyor.

GALLER - İSVİÇRE İLK 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.

GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR

2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele ediyor. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Çarpıcı sözler! İtalya kalecisiz oynasa gol atamazdık Çarpıcı sözler! "İtalya kalecisiz oynasa gol atamazdık"
İtalyanlar böyle yazdı! Neye hazırlandıkları anlaşılmadı İtalyanlar böyle yazdı! "Neye hazırlandıkları anlaşılmadı"
Çakar'dan milli takıma eleştiri! Böyle oynamaya hakkımız yok Çakar'dan milli takıma eleştiri! "Böyle oynamaya hakkımız yok"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör