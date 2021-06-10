Manuel Locatelli: Türkiye'ye karşı çok dikkatli olmalıyız

İtalya Milli Takımı'nın orta sahasındaki isimlerden Manuel Locatelli, EURO 2020'nin açılışında A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bizim Çocukların kalitesine değinen Locatelli, "Türkiye çok kaliteli oyunculardan oluşan önemli bir takıma sahip. Çalhanoğlu gibi iyi bir oyuncuları var ki tek yıldızları da o değil. İyi sezon geçiren önemli isimleri var, çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"HEP DE ROSSI MODELİNİ YAŞADIM"

Kendine De Rossi'yi örnek aldığını da söyleyen milli futbolcu, "Mancini ve De Zerbi'ye bana öğrettikleri şeyler için minnettarım. Ben hep De Rossi modelini yaşadım. Başlangıçta zorlandım ancak sonra kendimi aşarak gelişimimi sağladım" dedi.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılışında 11 Haziran 22:00'de İtalya ile karşılaşacak.

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