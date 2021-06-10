10 Haziran 2021, Perşembe

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Manuel Locatelli: Türkiye'ye karşı çok dikkatli olmalıyız

Türkiye'ye karşı çok dikkatli olmalıyız
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

'nın orta sahasındaki isimlerden , maçı öncesinde konuştu.

'nın orta sahasındaki isimlerden , 'nin açılışında ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bizim Çocukların kalitesine değinen Locatelli, " çok kaliteli oyunculardan oluşan önemli bir takıma sahip. Çalhanoğlu gibi iyi bir oyuncuları var ki tek yıldızları da o değil. İyi sezon geçiren önemli isimleri var, çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"HEP DE ROSSI MODELİNİ YAŞADIM"

Kendine 'yi örnek aldığını da söyleyen milli futbolcu, " ve 'ye bana öğrettikleri şeyler için minnettarım. Ben hep De Rossi modelini yaşadım. Başlangıçta zorlandım ancak sonra kendimi aşarak gelişimimi sağladım" dedi.

A Milli Takımımız, EURO 2020'nin açılışında 11 Haziran 22:00'de ile karşılaşacak.

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