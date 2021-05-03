Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçı sonrasında Yılmaz Vural'dan iki yıldızına şok sözler
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu. Vural, "Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yılmaz Vural değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE VURAL'IN AÇIKLAMALARI
İkinci yarı bizim 5, Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var. O kadar net 2 pozisyon yakaladık ki, gol diye ayağa kalktım. Bunları atsak, farklı olabilirdi maç. Fenerbahçe son 15 dakika oyunda yoktu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı karakter koyduk. Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım? Fenerbahçe son 15 dakika oyun olarak yoktu. Ricardo Gomes'ten rica ettim, sana ihtiyacımız var oyuna gir dedim. Girmem dedi. Yabancı futbolcular burayı dingonun ahırı sanıyor. Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı? Sayın Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum, bakın yabancılar bize neler yapıyorlar, görün.
İŞTE YILMAZ VURALIN BASIN TOPLANTISI
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