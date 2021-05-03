03 Mayıs 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında Yılmaz Vural yerde kaldı! İşte o anlar

Yılmaz Vural maç esnasında yerde kaldı! İşte o anlar
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında oynanan - maçında ilginç bir an yaşandı. Tecrübeli teknik adam maç esansında dengesini kaybedip yere düştü.

'in 39. haftasında oynanan karşılaşmada sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 90+3. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Mavi-beyazlıların teknik direktörü mücadelenin heyecanıyla topu hemen oyuncusunda göndermek isterken dengesini kaybedip yere düştü.

İŞTE O ANLAR







Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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