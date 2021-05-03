03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında Yılmaz Vural yerde kaldı! İşte o anlar
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında ilginç bir an yaşandı. Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural maç esansında dengesini kaybedip yere düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 90+3. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Mavi-beyazlıların teknik direktörü Yılmaz Vural mücadelenin heyecanıyla topu hemen oyuncusunda göndermek isterken dengesini kaybedip yere düştü.
İŞTE O ANLAR
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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