21 Şubat 2021, Pazar

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'da Szumski ve Boumal Galatasaray maçında yok!

Erzurumspor'da 2 futbolcu G.Saray maçında yok!
BB ERZURUMSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında 'a 3-0 mağlup olan , haftaya oynanacak maçında Szumski ve Boumal'dan yoksun çıkacak.

'in 26. haftasında sahasında Atakaş 'a 3-0 mağlup oldu ve 6 hafta aradan sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart gören Boumal ve direkt kırmızı kartla cezalandırılan Szumski, 27. hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

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